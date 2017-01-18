Жительница Приморья предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений

Расследование завершено

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Жительница Находки обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 40-летняя женщина за год работы в магазине незаконно присвоила ювелирные украшения и денежные средства на сумму около 900 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Похищенные материальные ценности женщина сбывала в ломбарды – украшения изъяты из трех ломбардов города Находки. Продавец раскаялась в содеянном. За время расследования она частично погасила долг перед своими работодателями. На имущество обвиняемой наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Фигурантке дела грозит лишение свободы до 6 лет.