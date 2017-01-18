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Политика и экономика

Пенсии МВД в 2017 году в России: повышение, последние новости

В этом году не следует ожидать увеличения объемов социальной поддержки
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

В России пенсии МВД в 2017 вновь вызывают беспокойство бывших сотрудников этого ведомства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В последние несколько лет изменения в пенсионной сфере стали чуть ли не самой обсуждаемой темой соцсетей. И это не удивительно, ведь каждое такое изменение затрагивает огромное количество граждан. Так, ранее стало известно, что правительство еще приняло окончательное решение по поводу индексации пенсий работающих пенсионеров. И пенсии бывших сотрудников МВД – это еще один из самых острых вопросов.

Следует отметить, что последние новости касательно пенсионных выплат бывшим сотрудникам МВД в 2017 году выглядят довольно оптимистично. По крайней мере, проводить снижение пенсий и льгот правительство не планирует.

Ранее власти были вынуждены отменить индексацию и различные выплаты из-за сложной экономической ситуации в стране, поскольку в этот период доходы бюджета существенно сократились. По этой причине пенсии в минувшем году индексировали только один раз на 4%. Вторую индексацию заменили единовременной выплатой в размере 5 тыс рублей. В этом году правительство обещает провести индексацию пенсий на уровне 5,8%.

Многих сотрудников МВД интересует, смогут ли они вообще доработать до выхода на пенсию. Ведь, как сообщалось ранее, в 2017 году штат МВД сократится на 110 тыс единиц. Эксперты выражают мнение, что сокращение единиц будет направлено на снижение расходов для финансовой поддержки. Власти ранее заявили, что эти изменения не затронут управленческие аппараты на региональном уровне. Расходы на финансирование будут снижаться путем сокращения общего штата сотрудников на 10%.

Из-за существенного снижения поступлений в бюджет, в этом году не следует ожидать увеличения объемов социальной поддержки. Правительство работает над тем, чтобы избежать сокращения выплат пенсионерам. Но власти не исключают, что работающим пенсионерам могут урезать размер пособия. В тоже время, считают эксперты, возможные сокращения пособий, скорее всего, не затронут выплаты бывшим сотрудникам МВД.

Пенсии МВД в 2017 году в России: когда повышение

В январе 2017 года пенсии бывших сотрудников МВД остались прежними. Запланированный уровень индексации вероятнее всего уже не изменится.
Следует напомнить, что социальная поддержка бывших сотрудников МВД в 2016-2017 году начисляется по размеру должностного оклада и оклада, зависящего от звания сотрудника. Кроме вышеперечисленного размер выплат зависит от выслуги лет и других факторов:

- Служба в течение 20 лет дает право на доплату в 50%. Но рассматривается возможность увеличения срока службы до 25 лет.
- 1% прибавки можно получить при смешанном сроке службы;
- 75% надбавка выплачивается при инвалидности по заболеванию;
- Ранение, вызвавшее инвалидность, приводит к надбавке в 85% и не может составлять свыше 130% обычной трудовой пенсии, которая назначена нормативами.
- Если гибель сотрудника не связана с боевыми действиями, выплаты семье составляют 30% от оклада.

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