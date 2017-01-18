В Приморье изъято более 270 литров суррогатного спирта

Работа в этом направлении продолжается

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

С 30 декабря 2016 по 17 января 2017 года рейды по поиску суррогата алкоголя ("пушистик", "боярышник" и так далее) прошли по 419 розничным торговым точкам Приморского края; в 38 магазинах проверки дали неутешительно-положительный результат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Из незаконного оборота был изъят 2 521 флакон спиртосодержащих средств - общим объемом более 273 литров.

На телефон ведомственной "горячей линии" 8 (423) 254-82-10 с конца декабря поступило 19 звонков от приморцев с сообщениями об адресах, где торгуют суррогатом. Все обращения были рассмотрены - и частично подтвердились. Звонки продолжают приниматься, собирается информация о торговле некачественной непищевой спиртосодержащей продукцией, а также непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 градусов.

Почти за 3 недели, пока идут рейды, сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора узнали, каков ассортимент суррогата, предоставляемого к услугам алкоголиков в Приморском крае. Это:

средство для дезинфекции с содержанием спирта 95% «Вита-Септ» ;

; «Спирт этиловый» - раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм с содержание этанола 95 %;

- раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм с содержание этанола 95 %; лосьон косметический «Боярышник» с содержанием спирта 75%;

с содержанием спирта 75%; универсальное средство «Чистый-С» (т.н. "пушистик");

(т.н. "пушистик"); изделие косметическое жидкое с содержанием наноразмерных частиц серебра «Целебная сила природы» ;

; изделие косметическое жидкое с содержанием наноразмерных частиц серебра «Адбион-2»;

лосьон «На бруньках» с содержанием спирта 75%;

с содержанием спирта 75%; лосьон косметический «Хлебный люкс» с содержанием спирта 75%;

с содержанием спирта 75%; лосьон косметический серии «Свежесть» с содержанием спирта 95%;

и так далее.