Индексация пенсий в 2017 году последние новости

Обещанное повышение выплат

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Средний размер страховой пенсии в России в 2017 году вырастет почти на 500 рублей и составит 13,7 тысячи рублей, то есть после обещанной индексации пенсий пенсионеры будут получать на 5,8% больше, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН, доктора экономических наук Сергея Смирнова, шаг повышения среднего размера пенсии на 500 рублей обусловлен тем, что речь идет о страховой части пенсии, без учета фиксированной выплаты.

В то же время, помешать обещанной индексации пенсий в 2017 году никакие обстоятельства уже не смогут.

«То, что обещанная индексация гарантирована, – сомнений нет. 1 февраля уже на носу, это обещано, и это произойдет, в чем я нисколько не сомневаюсь.

Ничего здесь сорваться не может, потому что эта индексация обещана достаточно давно, и ее процент озвучили первые лица государства. С 1 августа возможно даже будут проиндексированы пенсии и работающих пенсионеров – максимум на три балла», – говорит Сергей Смирнов.

Отметим, что на данный момент средний размер страховой пенсии российских пенсионеров составляет 13,2 тысячи рублей. Ранее глава Минтруда России Максим Топилин объявил о том, что в 2017 году страховые пенсии по старости будут повышаться в два этапа. Первый раз размер выплат увеличат в феврале – на 5,4%, вторая волна повышения запланирована на апрель – на 0,4%. Таким образом, в сумме за год пенсии увеличат на 5,8% – в соответствии с уровнем инфляции, что было одним из ключевых обещаний правительства накануне выборов в сентябре 2016 года. С 1 февраля на 5,4% вырастут и социальные пособия. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам и инвалидам, а также о детских пособиях.