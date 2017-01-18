​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь 18:20, 18 января ​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь (Эксклюзив)
Самые актуальные события на VladNews за 18 января 18:02, 18 января Самые актуальные события на VladNews за 18 января
Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока 17:34, 18 января Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 18 среда
22:28
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
22:28
Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока Эксклюзив
22:14
Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой
21:38
​Режиссёр фильма «Викинг»: Путин сам попросил посмотреть наш фильм
20:22
Пенсии МВД в 2017 году в России: повышение, последние новости
19:06
Шампанское оказывает положительное влияние на мозг человека, - ученые
18:20
​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь Эксклюзив
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 18 января
17:55
Зачем современные страны строят гигантские "заборы" между собой? Фото
17:46
ФСБ - операторам сотовой связи: Пора готовиться к исполнению пакета Яровой
17:37
В центре Владивостока восстановили декоративное ограждение Фото
17:27
В центре Владивостока едва не подрались водитель автобуса и видеооператор канала "Россия" Фото и Видео
17:07
Материнский капитал в 2017 году: изменения, свежие новости на 2 ребенка
16:52
Владимир Путин обвинил администрацию Обамы в попытке дискредитировать Трампа
16:42
Индексация пенсий в 2017 году последние новости
16:38
​Арбитражный суд Дальневосточного округа рассматривает дело Пушкарева Эксклюзив
16:36
Еще одного тигра заметили в Приморье Видео
16:31
В Приморье задержана контрабанда товаров "для мужчин" Фото
16:11
В Приморье редактора телеканала оштрафовали за нарушение прав детей
16:03
18 января 2017 Крещенский Сочельник: традиции, что нельзя делать
16:01
У "Адмирала" наступает пора решающих игр
15:47
В Приморье грипп и ОРВИ привели к карантину в 163 образовательных учреждениях
15:46
Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме
15:34
В Приморье за сутки изъято еще 10 литров "паленого" спирта
15:27
Кофе продлевает жизнь, - ученые
15:15
МЧС Приморья готовит священников и христиан к безопасному Крещению Фото
15:08
Жительница Приморья предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений
15:02
Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники Эксклюзив
14:56
В Приморье изъято более 270 литров суррогатного спирта
14:46
Ученые: Земные микроорганизмы способны выжить на Марсе
14:42
Главные достижения в акушерстве и гинекологии за минувшие полвека обсудят во Владивостоке
14:32
Полиция Владивостока ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала школьница Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4067 (6) от 18 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Отлученные от иордани
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Школам предложат курсы дояров и трактористов
Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш
Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

Материнский капитал в 2017 году: изменения, свежие новости на 2 ребенка

Для многих россиян маткапитал стал огромным подспорьем
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Российские семьи интересует вопрос о материнском капитале и что с ним будет в 2017 году, так как с начала года в сети ходит множество слухов о нововведениях и отмене социальной выплаты.

Напомним, что на данный момент размер выплаты составляет 453 тысячи рублей. Кроме того, два года подряд можно было изыскать определенные суммы из материнского капитала. Можно ли будет воспользоваться этим правом в 2017 году пока неизвестно.

Следует заметить, что для многих россиян маткапитал стал огромным подспорьем, так как у них появилась возможность приобрести собственное жилье, внести в банк первоначальный взнос и оформить ипотечный кредит, а также начать строительство собственного жилища.

Известно, что главной особенностью выплаты в наступившем году стал тот факт, что индексироваться до 2020 года она не будет. В бюджете нет средств на проведение этой меры. Поэтому российским родителям лучше пока затянуть пояса и не питать больших надежд на эти деньги.

Отметим, что программа о получении материнского капитала будет продлена до конца 2018 года, а затем планируется ее продление и до 2025-2027 года.

Выплачиваться маткапитал будет тем семьям, у которых не менее двух детей. Такие семьи, могут рассчитывать на получение материнского капитала по старой программе, имеющей силу до 31 декабря 2018 года. То есть, в случае, если ребенок родился в конце 2018 года, а родители не успели подать документы на получение сертификата, то они могут сделать это в течение всего последующего года.

Еще одним нововведением 2017 года является то, что потратить материнский капитал теперь можно будет не только на улучшение жилищных условий, на обучение детей и увеличение пенсии мамы, но и на покупку услуг и товаров для соц. адаптации детей-инвалидов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Индексация пенсий в 2017 году последние новости
16:42, 18 января 2017 Индексация пенсий в 2017 году последние новости

Обещанное повышение выплат

Во Владивостоке приступил к работе генеральный консул КНР
13:46, 18 января 2017 Во Владивостоке приступил к работе генеральный консул КНР

Янь Вэньбинь был назначен на этот пост 19 декабря 2016 года

Владивостокский депутат отказался от строительства супермаркета под страхом исключения из
12:12, 18 января 2017 Владивостокский депутат отказался от строительства супермаркета под страхом исключения из "Единой России"

Теперь Дмитрий Сулеев займется посадкой деревьев на месте вырубленных в сквере на Эгершельде

На Владивостокскую агломерацию подали иск в Верховный суд
10:39, 18 января 2017 На Владивостокскую агломерацию подали иск в Верховный суд

Прокуратура Приморья добилась отмены положений краевого закона, мешающих развитию Свободного порта Владивосток

Доллар упал, евро вырос
10:28, 18 января 2017 Доллар упал, евро вырос

Курс валют на 18 января

Избран председатель Общественного совета Минвостокразвития
09:39, 18 января 2017 Избран председатель Общественного совета Минвостокразвития

Сергей Габестро возглавил совет, в который самый высокий конкурс на место

Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
02:57, 18 января 2017 Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года

Переходить на новый пенсионный возраст граждане будут небольшими группами работающих