Материнский капитал в 2017 году: изменения, свежие новости на 2 ребенка

Для многих россиян маткапитал стал огромным подспорьем

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Российские семьи интересует вопрос о материнском капитале и что с ним будет в 2017 году, так как с начала года в сети ходит множество слухов о нововведениях и отмене социальной выплаты.

Напомним, что на данный момент размер выплаты составляет 453 тысячи рублей. Кроме того, два года подряд можно было изыскать определенные суммы из материнского капитала. Можно ли будет воспользоваться этим правом в 2017 году пока неизвестно.

Следует заметить, что для многих россиян маткапитал стал огромным подспорьем, так как у них появилась возможность приобрести собственное жилье, внести в банк первоначальный взнос и оформить ипотечный кредит, а также начать строительство собственного жилища.

Известно, что главной особенностью выплаты в наступившем году стал тот факт, что индексироваться до 2020 года она не будет. В бюджете нет средств на проведение этой меры. Поэтому российским родителям лучше пока затянуть пояса и не питать больших надежд на эти деньги.

Отметим, что программа о получении материнского капитала будет продлена до конца 2018 года, а затем планируется ее продление и до 2025-2027 года.

Выплачиваться маткапитал будет тем семьям, у которых не менее двух детей. Такие семьи, могут рассчитывать на получение материнского капитала по старой программе, имеющей силу до 31 декабря 2018 года. То есть, в случае, если ребенок родился в конце 2018 года, а родители не успели подать документы на получение сертификата, то они могут сделать это в течение всего последующего года.

Еще одним нововведением 2017 года является то, что потратить материнский капитал теперь можно будет не только на улучшение жилищных условий, на обучение детей и увеличение пенсии мамы, но и на покупку услуг и товаров для соц. адаптации детей-инвалидов.