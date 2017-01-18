Полиция Владивостока ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала школьница

После аварии 10-летняя девочка пошла в школу

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Полиция Владивостока ищет очевидцев ДТП, которое произошло во Владивостоке 17 января около 12:30: во дворе дома по проспекту 100-летия Владивостоку,139 неизвестный водитель сбил 10-летнюю школьницу, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Установлено, что наезд произошел, когда белый седан с зеленым спойлером сдавал назад. Девочка упала, но поднялась - и пошла в школу. О том, что ее сбили, ребенок водителю авто не сказал. Не исключено, что автолюбитель просто не заметил, что попал в ДТП.

Только находясь в школе, девочка позвонила маме и сообщила, что у нее болит нога. Школьницу отвезли в травмпункт №3, где и выяснились подробности происшествия.