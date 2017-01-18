18 января 2017 Крещенский Сочельник: традиции, что нельзя делать

Празднику всегда предшествует пост, готовящий нас к отмечаемому событию

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

17 января у православных закончились Святки - Святые дни после праздника Рождества Христова, а 19 января на православном календаре праздник Крещения Господня, длящийся вплоть до 27 января, и соединяет эти два периода Крещенский сочельник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Крещенский сочельник - народное название, в Церкви принято говорить «Навечерие Богоявления». Слово «навечерие» обозначает день, предшествующий празднику, а сам праздник Крещения Господня имеет еще одно название - Святое Богоявление, потому что во время Крещения Иисуса на реке Иордан миру было впервые открыто, что Иисус есть Сын Божий.



В Церкви есть правило: празднику всегда предшествует пост, готовящий нас к отмечаемому событию. Так вот перед праздником Крещения Господня идет день строгого поста - Крещенский сочельник. Как и в случае с Рождественским сочельником, в Крещенский сочельник не принято «вкушать пищу до «первой звезды», да и после этого едят только сочиво - отваренные с медом зерна пшеницы или риса.



То есть по сути пост Крещенского сочельника длится с вечера 18 января (в Церкви день начинается с вечера накануне) до окончания молебна на освящение воды - водосвятия. Воде в дни Крещенского сочельника и в сам день праздника Богоявления отводится особое место, так как она играет особую роль в богослужении и дня накануне праздника Крещения, и самого праздника Богоявления, именно в эти два дня совершается великое водосвятие - великое освящение воды.



Особые свойства крещенской воды отмечал еще в VI в. свт. Иоанн Златоуст: «В этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год. Причем вода эта не портится от продолжительности времени, а целый год или даже два или три года она остается неповрежденною и свежею и, после столь долгого времени, не уступает водам, только что взятым из источников.



Отметим, что крещенской воды хватит на всех: освящение великой агиасмы совершается и накануне праздника Богоявления (в Крещенский сочельник) и в самый день праздника после Литургии. Поэтому уже сегодня, в Крещенский сочельник, день строго поста верующие стараются не только про запас набрать побольше святой воды, но исповедоваться, причаститься, чтобы духовно обновленными встретить наступающий праздник Богоявления.

Крещенский Сочельник 2017: что нельзя делать.



У православных Крещенский Сочельник приходится на 18 января.



Этот день постный - значит не стоит сегодня кушать не постную пищу - это первое , что стоит помнить. Да и для здоровья это полезно, ввиду того обилия угощений, которые были на новогодние праздники.



В этот день не стоит ругаться, браниться - это привлекает темные силы, которые в этот момент гуляют по Земле. Особенно не увлекайтесь гаданием, так как церковь это не приветствует.



В этот день нельзя забывать своих близких и родных - обязательно надо всех их поздравить с предстоящим праздником.