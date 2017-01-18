Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме

​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь 18:20, 18 января ​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь (Эксклюзив)
Самые актуальные события на VladNews за 18 января 18:02, 18 января Самые актуальные события на VladNews за 18 января
Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока 17:34, 18 января Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 18 среда
22:28
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
22:28
Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока Эксклюзив
22:14
Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой
21:38
​Режиссёр фильма «Викинг»: Путин сам попросил посмотреть наш фильм
20:22
Пенсии МВД в 2017 году в России: повышение, последние новости
19:06
Шампанское оказывает положительное влияние на мозг человека, - ученые
18:20
​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь Эксклюзив
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 18 января
17:55
Зачем современные страны строят гигантские "заборы" между собой? Фото
17:46
ФСБ - операторам сотовой связи: Пора готовиться к исполнению пакета Яровой
17:37
В центре Владивостока восстановили декоративное ограждение Фото
17:27
В центре Владивостока едва не подрались водитель автобуса и видеооператор канала "Россия" Фото и Видео
17:07
Материнский капитал в 2017 году: изменения, свежие новости на 2 ребенка
16:52
Владимир Путин обвинил администрацию Обамы в попытке дискредитировать Трампа
16:42
Индексация пенсий в 2017 году последние новости
16:38
​Арбитражный суд Дальневосточного округа рассматривает дело Пушкарева Эксклюзив
16:36
Еще одного тигра заметили в Приморье Видео
16:31
В Приморье задержана контрабанда товаров "для мужчин" Фото
16:11
В Приморье редактора телеканала оштрафовали за нарушение прав детей
16:03
18 января 2017 Крещенский Сочельник: традиции, что нельзя делать
16:01
У "Адмирала" наступает пора решающих игр
15:47
В Приморье грипп и ОРВИ привели к карантину в 163 образовательных учреждениях
15:46
Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме
15:34
В Приморье за сутки изъято еще 10 литров "паленого" спирта
15:27
Кофе продлевает жизнь, - ученые
15:15
МЧС Приморья готовит священников и христиан к безопасному Крещению Фото
15:08
Жительница Приморья предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений
15:02
Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники Эксклюзив
14:56
В Приморье изъято более 270 литров суррогатного спирта
14:46
Ученые: Земные микроорганизмы способны выжить на Марсе
14:42
Главные достижения в акушерстве и гинекологии за минувшие полвека обсудят во Владивостоке
14:32
Полиция Владивостока ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала школьница Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4067 (6) от 18 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Отлученные от иордани
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Школам предложат курсы дояров и трактористов
Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш
Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме

С начала нового 2017 года во Владивостоке произошло порядка 30 порывов на системах коммунального обеспечения
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостокском городском округе проходит в штатном режиме, без серьезных срывов. Об этом сообщили сегодня, 18 января, в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

С момента пуска тепла – 20 октября 2016 года – чрезвычайных ситуаций в городе допущено не было. Жилищно-коммунальный комплекс краевого центра проходит "экватор" отопительного периода бесперебойно. Учреждения социального назначения (детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры), жилищный фонд, предприятия и частные учреждения обеспечены стабильным теплоснабжением. Запасы угля для объектов малой теплоэнергетики соответствуют нормативному уровню.

Локальные порывы на теплотрассах (в основном возникающие из-за физического износа тепловых сетей) устраняются в нормативные сроки. Аварийные отключения на объектах коммунальной инфраструктуры, способные повлечь за собой чрезвычайные ситуации, – не возникали.

С начала нового 2017 года во Владивостоке произошло порядка 30 порывов на системах коммунального обеспечения. На сегодняшний день все неполадки устранены.

Устранением внештатных ситуаций занимаются аварийно-восстановительные бригады, работающие в круглосуточном режиме на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». При возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону: 8 (423) 245-78-42.

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей Единой дежурно-диспетчерской службой Владивостока ведется ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.

Стоит напомнить, за предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах – в том числе теплоснабжение – отвечает управляющая организация, это может быть УК или ТСН. Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго России от 24.03.2003 №115) контроль и регулирование тепловых режимов работы местной системы теплоснабжения осуществляется организацией, обслуживающей внутридомовые инженерные системы (УК, ТСН). Также специалисты обслуживающих организаций несут обязанности по ликвидации порывов на внутридомовых сетях.

Так, если в квартире не обеспечен комфортный температурный режим (температура в квартире должна быть не ниже положенных +18°С, в угловых комнатах +20°С (постановление Правительства РФ № 354)), потребитель на основании подпункта «д» пункта 33 ст. 29 («Правила перерасчета размера платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества») вправе предъявить исполнителю – управляющей организации или ТСЖ – требования о перерасчёте жилищно-коммунальных платежей. Куда обращаться и с какими документами – об этом подробнее здесь.

Если температурный режим все же не будет нормализован, следует обращаться в диспетчерскую службу администрации города по телефону: 8 (423) 237-09-20.

Стоит отметить, проблема в отсутствии тепла может скрываться и в самой квартире потребителя. Выяснить это просто – необходимо поговорить с соседями, если у них с этим вопросом все в порядке, то, возможно, в радиаторе образовалась воздушная пробка или батарея вовсе перекрыта. Еще одна из распространенных причин холодных температур в квартире – разрушенные или сделанные с нарушением межпанельные швы (если панельный дом), дефекты в наружных стенах. А также содержащие дефект устаревшие окна, окна с плохо «залитой» монтажной пеной или просто плохо собранные окна.

Напомним, подготовка Владивостокского городского округа к отопительному сезону 2016-2017 гг. была выполнена с требуемым качеством и в установленные сроки.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники
15:02, 18 января 2017 Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники

Корреспондент РИА VladNews провел опрос

Ученые: Земные микроорганизмы способны выжить на Марсе
14:46, 18 января 2017 Ученые: Земные микроорганизмы способны выжить на Марсе

Возможно, на красной планете есть собственная биосистема

Главные достижения в акушерстве и гинекологии за минувшие полвека обсудят во Владивостоке
14:42, 18 января 2017 Главные достижения в акушерстве и гинекологии за минувшие полвека обсудят во Владивостоке

Мероприятие пройдет 19 и 20 января

Сегодня тигренку Шерхану исполнилось 4 месяца
14:22, 18 января 2017 Сегодня тигренку Шерхану исполнилось 4 месяца

Хищник чувствует себя прекрасно

В Приморье началась
14:06, 18 января 2017 В Приморье началась "горячая линия" по теме санитарии в детсадах и школах

Она продлится до 17:00

Составлен рейтинг самых влиятельных паспортов года
14:02, 18 января 2017 Составлен рейтинг самых влиятельных паспортов года

Больше всего стран могут посетить немцы, меньше всего - граждане Афганистана

Во Владивостоке ведется набор в бесплатную Школу волонтеров
13:09, 18 января 2017 Во Владивостоке ведется набор в бесплатную Школу волонтеров

Цель - популяризация добровольческой деятельности среди молодежи приморской столицы