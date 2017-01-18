Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме

С начала нового 2017 года во Владивостоке произошло порядка 30 порывов на системах коммунального обеспечения

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостокском городском округе проходит в штатном режиме, без серьезных срывов. Об этом сообщили сегодня, 18 января, в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

С момента пуска тепла – 20 октября 2016 года – чрезвычайных ситуаций в городе допущено не было. Жилищно-коммунальный комплекс краевого центра проходит "экватор" отопительного периода бесперебойно. Учреждения социального назначения (детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры), жилищный фонд, предприятия и частные учреждения обеспечены стабильным теплоснабжением. Запасы угля для объектов малой теплоэнергетики соответствуют нормативному уровню.

Локальные порывы на теплотрассах (в основном возникающие из-за физического износа тепловых сетей) устраняются в нормативные сроки. Аварийные отключения на объектах коммунальной инфраструктуры, способные повлечь за собой чрезвычайные ситуации, – не возникали.

С начала нового 2017 года во Владивостоке произошло порядка 30 порывов на системах коммунального обеспечения. На сегодняшний день все неполадки устранены.

Устранением внештатных ситуаций занимаются аварийно-восстановительные бригады, работающие в круглосуточном режиме на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». При возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону: 8 (423) 245-78-42.

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей Единой дежурно-диспетчерской службой Владивостока ведется ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.

Стоит напомнить, за предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах – в том числе теплоснабжение – отвечает управляющая организация, это может быть УК или ТСН. Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго России от 24.03.2003 №115) контроль и регулирование тепловых режимов работы местной системы теплоснабжения осуществляется организацией, обслуживающей внутридомовые инженерные системы (УК, ТСН). Также специалисты обслуживающих организаций несут обязанности по ликвидации порывов на внутридомовых сетях.

Так, если в квартире не обеспечен комфортный температурный режим (температура в квартире должна быть не ниже положенных +18°С, в угловых комнатах +20°С (постановление Правительства РФ № 354)), потребитель на основании подпункта «д» пункта 33 ст. 29 («Правила перерасчета размера платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества») вправе предъявить исполнителю – управляющей организации или ТСЖ – требования о перерасчёте жилищно-коммунальных платежей. Куда обращаться и с какими документами – об этом подробнее здесь.

Если температурный режим все же не будет нормализован, следует обращаться в диспетчерскую службу администрации города по телефону: 8 (423) 237-09-20.

Стоит отметить, проблема в отсутствии тепла может скрываться и в самой квартире потребителя. Выяснить это просто – необходимо поговорить с соседями, если у них с этим вопросом все в порядке, то, возможно, в радиаторе образовалась воздушная пробка или батарея вовсе перекрыта. Еще одна из распространенных причин холодных температур в квартире – разрушенные или сделанные с нарушением межпанельные швы (если панельный дом), дефекты в наружных стенах. А также содержащие дефект устаревшие окна, окна с плохо «залитой» монтажной пеной или просто плохо собранные окна.

Напомним, подготовка Владивостокского городского округа к отопительному сезону 2016-2017 гг. была выполнена с требуемым качеством и в установленные сроки.