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Сердечно-сосудистый хирург из Владивостока рассказал, что приводит к смертельным болезням

Способны ли вы избежать сосудистой катастрофы?
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Мы привыкли обращать мало внимания на такие мелочи, как наше самочувствие. Алексей ДИ, сердечно-сосудистый хирург из Владивостока, рассказал «В», что приводит к смертельным болезням, сообщает РИА VladNews. 

Необходимо знать, что самое грозное осложнение, которое в России и во всем мире становится причиной высокой летальности и инвалидизации, – это тромбоз. Сами врачи забывают об этом. Инфаркт, инсульт, тромбофлебит – все это самый настоящий тромбоз.

Вполне возможно, вы сталкивались с ситуациями, когда врач назначает препарат, разжижающий кровь. И у любого может возникнуть мысль: «Если кровь будет слишком жидкой, появится опасность кровотечения». Хочу озвучить один важный факт: во всем мире от катастроф, связанных с тромбозами, погибает в десятки раз больше людей, чем от кровотечений! Основная же мысль, которую я хочу донести до вас, – как избежать появления тромбов или хотя бы уменьшить свои риски.

Живем, чтобы есть?

Знаете ли вы, что древний человек не болел так, как сегодня болеем мы? И что нас отличает от наших древних предков? Анатомия, физиология, биохимические процессы за миллионы лет не изменились. В чем же дело? Почему мы болеем?

Дело в том, что поменялся наш образ жизни. Если наши предки много двигались, совершали какие-то действия для того, чтобы прокормить себя и дать шанс выжить следующему поколению, то в настоящее время всего этого нет. Мы сидим у компьютера, стоим у прилавка в очереди, лежим на диване, передвигаемся на колесах. Наша пища улучшилась в разы, и чтобы добыть пропитание, достаточно пройтись по прилавкам ближайшего супермаркета. Получается, раньше питались, чтобы жить, а теперь живем, чтобы есть.

Мы мало двигаемся, набираем лишний вес. Как следствие – отеки ног, варикоз. Садимся в автомобиль, путешествуем по воздуху, и через час у нас начинают отекать ноги. И так из года в год. За пару-тройку десятков лет малоподвижной жизни обмен веществ нашего организма настолько изменяется, что это способствует прогрессированию заболеваний сердца и сосудов. Я говорю об атеросклерозе. Масла в огонь существенно подливают алкоголизм и особенно табакокурение. Мы не замечаем, что из года в год симптомы прогрессируют.

Если поражаются сосуды сердца, это приводит к инфаркту. Если сосуды головного мозга – к инсульту. Атеросклероз артерий конечностей приводит к гангрене. Наличие варикозно расширенных вен, вечерние отеки ног могут привести к тромбофлебиту – венозному тромбозу нижних конечностей. Кстати, фраза «оторвался тромб» больше относится к запущенному или нераспознанному тромбофлебиту.

Прислушайтесь к себе

Интересно ли вам, как выявить у себя склонность к тромбозам? Думаю, да. Давайте выделим основные признаки.

Первый: образ жизни (как сказано выше – многолетняя гиподинамия).

Второй: избыточный вес. Существует бесчисленное множество весоростовых шаблонов, которыми можно воспользоваться. Можно поступить проще: взять кожную складку в районе пупа, зажать между большим и указательным пальцами и измерить – в идеале толщина не должна превышать 2 сантиметра.

Третий: неумеренное питание.

Четвертый: алкоголизм.

Пятый: курение.

Шестой: стресс на работе.

Кроме того, прислушайтесь к себе. Замечаете ли вы повышенную утомляемость, затруднение дыхания, нехватку воздуха при ходьбе и минимальных физических нагрузках, дискомфорт в груди, головокружение, головные боли и прочие недомогания?

Если хотя бы часть вышеизложенных признаков вы нашли у себя, есть вероятность, что вы в группе риска.

Но я ни в коем случае не призываю самостоятельно ставить себе диагноз и тем более заниматься самолечением. Не дай вам бог это делать! И еще один момент: фармацевт в аптеке – не врач, ответственности за свои советы не несет.

В общем, если вы заподозрили у себя малейшие проблемы со здоровьем, ищите встречи со специалистом. Предупредить тромбоз гораздо легче, чем лечить его тяжелые последствия.

Дайте себе шанс

Ну а теперь перечислю некоторые меры по профилактике сосудистых катастроф, которые, вероятно, покажутся вам банальными (в силу того, что они нередко озвучиваются в разной доступной литературе, СМИ или на приемах у врачей). Но это кажущаяся банальность. Все очень серьезно.

Первое: обратите внимание на образ жизни. Исключаем курение и чрезмерное употребление алкоголя. Начинаем активно двигаться. Самое доступное, относительно безопасное и бесплатное средство – это ходьба на свежем воздухе. Вечерами выходим на улицу и начинаем прогулку (если есть желание, можно совершить это на ближайшем школьном стадионе). Если вы новичок, начинайте с малого. Для начала километра три в день – достаточно. Но постепенно наращивайте расстояние. В прогулках более 10 километров смысла нет, если только нет цели подготовиться к спортивным соревнованиям.

Ходьба способствует сжиганию лишних калорий, восстанавливает мышечный тонус, снимает венозный застой и нормализует кровообращение во всех частях тела. Рекомендую также каждое утро напоминать себе, что такое зарядка и физкультура.

Второе: что мы едим? Исключите из рациона или хотя бы уменьшите потребление жирных сортов мяса, свиное сало, сливочное масло, яичный желток, печень, почки. Потребляйте больше растительной пищи: овощи, фрукты, зелень, злаки. Разрешены любые виды рыбы. Всячески избегайте появления избыточной массы тела.

К сожалению, от стрессов на работе уберечься практически невозможно. Тут уже дело в самих нас, в нашем отношении к рабочим ситуациям. На Западе популярным средством борьбы со стрессом является поход к психоаналитику или психотерапевту.

Самым эффективным методом профилактики венозных тромбозов с полным правом можно назвать ношение компрессионного противоотечного или антиварикозного трикотажа. Чтобы подобрать его правильно, желательно обратиться к особому врачу – флебологу. Чулки (или колготки) разделяются по размерам и степеням компрессии, измеряемым в миллиметрах ртутного столба. Самостоятельно подобрать нужное изделие крайне сложно, поэтому не стесняйтесь обращаться к знающим людям.

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