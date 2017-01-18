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Шампанское оказывает положительное влияние на мозг человека, - ученые

Напиток снижает риск появления слабоумия
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали, какое влияние оказывает шампанское на здоровье людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Как заявляют специалисты, игристый напиток оказывает положительное влияние на головной мозг. Однако положительный эффект наблюдается лишь после небольшого количества шампанского. Таким образом, напиток оказывается благоприятное явление на человеческую память.

Эксперты провели исследование, в котором принимали участие пожилые люди, страдающие слабоумием и болезнью Альцгеймера. Результат показал, что небольшие дозы шампанского снизили риск появления симптомов.

Однако ученые не планируют останавливаться на достигнутом, а наоборот продолжают свое исследование.

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