Составлен рейтинг самых влиятельных паспортов года

Больше всего стран могут посетить немцы, меньше всего - граждане Афганистана

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

По данным рейтинга Passport Index, немецкий паспорт дает возможность посещать максимальное количество стран без визы. Второе место поделили паспорта Швеции и Сингапура, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Граждане Германии могут посетить 157 стран без оформления визы. При этом 123 страны не требуют от обладателей немецкого паспорта никаких дополнительных документов, а в остальных 34 странах визу можно оформить по прибытии.

Шведский и сингапурский паспорта дают возможность посетить без визы 156 стран. На третьем месте в списке стран-обладательниц влиятельных паспортов оказались Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США. Граждане этих стран могут посетить 155 стран без визы.

Перед обладателями паспорта Российской Федерации «открывают границы» 103 страны. При этом полностью обойтись без визы можно в 71 стране, а в 32 государствах визу можно оформить по прибытии.

Замыкает список из 199 стран Афганистан. Жители этой страны могут посетить без визы всего 23 страны, причем в двадцати из них оформить документы придется сразу по прибытии, и лишь три страны полностью освободили жителей Афганистана от визы.