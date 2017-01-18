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Общество

Ученые: Земные микроорганизмы способны выжить на Марсе

Возможно, на красной планете есть собственная биосистема
Фото: sheridanmedia.com Фото: sheridanmedia.com
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Некоторые распространенные на Земле бактерии могут нормально существовать и в марсианских условиях - пишет издание Origins of Life and Evolution of Biospheres, на страницах которого появилось соответствующее исследование, осуществленное американскими учеными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Исследователи провели серию опытов при помощи микроорганизмов Methanothermobacter wolfeii, Methanobacterium formicicum, Methanosarcina barkeri и Methanococcus maripaludis. Колонии архей были помещены в весьма жесткие условия: газовая смесь, которой дышали микробы, состояла из диоксида углерода (90%) и водорода (10%), а давление газа составляло всего 1/160 от нормального для атмосферы нашей планеты.

Подобные условия, как считается, характерны для приповерхностных слоев разреженной атмосферы Красной планеты.

Эксперимент показал, что археи могут относительно нормально существовать в условиях Марса. Этот факт, а также способность земных микроорганизмов переживать длительные межпланетные перелеты, может указывать на более высокую, чем считалось, опасность "заражения" Марса бактериями с Земли.

Еще один итог исследования - очередное доказательство потенциальной пригодности Марса для существования на его поверхности бактериальной жизни, обнаружить которую надеются руководители многочисленных миссий по изучению четвертой планеты.

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