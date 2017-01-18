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На Сахалин завезли лекарственное мясо цыплят

Продукция с антибиотиком прибыла со Ставрополья и из Белоруссии
Фото: natoassociation.ca Фото: natoassociation.ca
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

На Сахалине в двух партиях завозной мясной продукции специалистами ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружено наличие антибактериальных лекарственных средств, представляющих угрозу для здоровья потребителей.

Так, специалистами ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» по результатам исследований проб, отобранных от двух партий крыльев и желудков цыплят-бройлеров, обнаружено содержание нитрофуранов и их метаболитов, относящихся к антибактериальным лекарственным препаратам. Исследования проводились методом ВЭЖХ МС, на уровне определения которого их наличие не допускается.

Пробы от поступивших на Сахалин партий мясной продукции отбирались в Корсаковском морском торговом порту в порядке планового контроля и наблюдения в рамках исполнения государственного задания. Куриные крылья массой свыше 150 кг поступили из Ставропольского края, 600 кг куриных желудков были выработаны в Минской области Республики Беларусь.

Согласно заключениям лаборатории, доставленные образцы не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 по показателю нитрофураны и их метаболиты.

В настоящее время результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данной системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Сахалинской области, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах. Соответственно, данная опасная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

По информации ветеринарных специалистов, метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, подавляют активность ферментов, вызывают кардиомиопатию, что приводит к сердечной недостаточности, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию и обладают гепатотоксическим действием. Они термостабильны и сохраняются в продуктах после кулинарной обработки. Метаболиты образуют стабильные связи с белками, в результате чего удерживаются в организме в течение длительного времени.

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