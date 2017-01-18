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Главные достижения в акушерстве и гинекологии за минувшие полвека обсудят во Владивостоке

Мероприятие пройдет 19 и 20 января
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Научно-практическая конференция «50 лет – успехи и перспективы» по вопросам акушерства и гинекологии пройдет во Владивостоке. Мероприятие объединит ведущих экспертов в сфере охраны материнства и детства с нескольких регионов страны и продлится в течение двух дней – 19 и 20 января. Организатором конференции выступил роддом № 3 Владивостока при поддержке кафедры акушерства и гинекологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) и администрации Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, мероприятие приурочено к празднованию 50-летия учреждения, коллектив которого и выступил инициатором встречи специалистов. По ее словам, для сотрудников «третьего» роддома предстоящая конференция – это возможность подвести некоторые итоги профессиональной деятельности и поделиться своими наблюдениями, наработками и достижениями с коллегами. «Наш роддом представляет собой уникальное медобъединение, включающее женскую консультацию, Центр сохранения беременности с дневным стационаром, гинекологическое и акушерское подразделения, круглосуточные службы УЗИ и эндоскопической хирургии, детское отделение и реанимации, а также собственную клинико-диагностическую лабораторию, - подчеркнула Светлана Викторовна. – Столь сложная структура позволяет нам оказывать многопрофильную помощь женщинам разного возраста и в различные периоды их жизни, имея максимально полную картину о здоровье пациентки. Кроме того, «третий» роддом Владивостока является первой и основной клинической базой кафедры акушерства и гинекологии ТГМУ. Такое взаимодействие способствует внедрению в практику родовспоможения современных научных подходов и также обеспечивает высокое качество работы учреждения. Серьезная теоретическая подготовка, владение передовыми методиками и технологиями и наличие современнейшего оборудования делает родильный дом № 3 Владивостока новатором в своей области. Не случайно в 2016 году нам был присвоен статус организации здравоохранения третьего уровня, что в очередной раз свидетельствует о том, что здесь есть все возможности, необходимые для оказания специализированной помощи особенным пациентам. Поэтому очень важно, чтобы результаты, достигнутые за 50 лет деятельности учреждения, были доступны как можно большему числу наших коллег. Ведь развитие акушерско-гинекологической службы региона означает укрепление здоровья населения всего Приморского края, а это именно то, к чему стремится все медицинское сообщество».

Откроет работу конференции мастер-класс «Современный взгляд на вакуум-экстракцию» с последующей выдачей сертификатов всем участникам. Он состоится в четверг, 19 января, в женской консультации «третьего» роддома Владивостока, а проведет его доктор медицинских наук, профессор, руководитель родильного отделения НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, врач акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Кузьминых (г. Санкт-Петербург). Интерес к мастер-классу от эксперта такого уровня уже проявили представители целого ряда лечебных учреждений Приморского края.

Второй день конференции – 20 января – будет предусматривать выступление специалистов по современным аспектам работы акушерско-гинекологической службы. Наряду с сотрудниками роддома № 3, в числе докладчиков – представители кафедры акушерства и гинекологии ТГМУ и кафедры перинатальной и репродуктивной медицины Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, а также КГКУЗ «Владивостокское патологоанатомическое бюро». Среди заявленных тем – анализ ведения беременных с резус-отрицательной кровью и особенности лапароскопических операций у пациенток с опухолями яичников во время беременности, тромбофилии в акушерстве и гинекологии и профилактика тромбоэмболических осложнений в акушерстве, морфологические особенности продолговатого мозга с учетом предлежания плода и анализ ведения новорожденных с врожденными пороками развития, морфологическая характеристика неспецифического эндометрита при невынашивании беременности, комбинированные оральные контрацептивы и репродукция, а также особенности ведения родов с вакуум-экстракцией.

Научно-практическая конференция «50 лет – успехи и перспективы», посвященная юбилею КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3», пройдет 19 и 20 января. Мастер-класс «Современный взгляд на вакуум-экстракцию» состоится в четверг, 19 января, в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж). Время проведения мероприятия – с 13 до 15 часов. Выступление докладчиков конференции состоится в пятницу, 20 января, в большом зале главного корпуса ТГМУ (пр. Острякова, 2). Регистрация участников – с 9.15 до 10.00, церемония торжественного открытия - с 10.00 до 10.40. Программа выступлений докладчиков доступна на сайте КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» - rod3.ru. 

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