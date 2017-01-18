Сегодня тигренку Шерхану исполнилось 4 месяца

Хищник чувствует себя прекрасно

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 января, тигренку Шерхану исполнилось четыре месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сафари-парка.

Тигренок уже чувствует себя отлично, у него наблюдается прекрасный аппетит, а также активность во время прогулок. Стоит отметить, что Шерхан уже не дрожит на морозе, так как у него стала расти шерсть. Также маленькому хищники не так давно была сделана первая прививка, которую он перенес безболезненно.

На сегодняшний день тигренок весит уже 20 кг. В его рационе все также присутствует молоко, которое он пьет из бутылочки. Однако сейчас его молочная порция уменьшилась до двух раз в день.