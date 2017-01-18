За многочисленные нарушения суд обязал его выплатить 25 тысяч рублей

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

В городе Арсеньев Приморского края директор управляющей компании "плюнул" на жилые дома - и отделался штрафом. Так, за многочисленные нарушения, выявленные при внеплановой проверке краевой госжилинспекции в домах по адресам Жуковского,39 и Островского,35, глава ООО заплатит штраф в 25 тысяч рублей, по решению суда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

В доме по улице Жуковского,39 нарушена теплоизоляция системы отопления, а из кабины лифта невозможно вызвать диспетчера. В доме по улице Островского,35 частично разрушена отмостка, в некоторых подъездах нет лестниц для выхода на кровлю.

Стоит отметить, что жалобы на данную управляющую компанию в госжилинспекцию поступали и от жителей других домов, обслуживанием которых занимается это ООО.