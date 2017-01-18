Во Владивостоке по непонятным причинам произошел всплеск числа ДТП

Никаких предпосылок для увеличения количества аварий во вторник не было

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во вторник произошло 98 ДТП; причина такого увеличения числа аварий, в сравнении со среднесуточным количеством, неизвестна, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Стоит отметить, что погодные условия в приморской столице в минувшие сутки были хорошими, дороги - чистые.

Зарегистрировано 60 ДТП с материальным ущербом; участники 18 столкновений составили европротоколы. В пяти авариях травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Сотрудниками ДПС в течение суток было зарегистрировано 232 нарушения ПДД. Так, пешеходы перебегали дороги в неположенных местах и "попались" на этом 66 раз. Детей не пристегнули 9 авто-родителей. Штрафы за тонировку не по ГОСТу "светят" 11 автолюбителям. Девять владельцев авто ответят по закону за любовь к пьяной езде.

На штраф-стоянку доставлены два автомобиля, принадлежащие проигнорировавшим правила парковки водителям.

Также на дорогах Владивостока задержаны трое неплательщиков штрафов ГИБДД.