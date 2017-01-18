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Политика и экономика

Во Владивостоке приступил к работе генеральный консул КНР

Янь Вэньбинь был назначен на этот пост 19 декабря 2016 года
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 января, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Лобода провел протокольную встречу с впервые назначенным генеральным консулом Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинем. Это был его первый официальный визит в администрацию Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на мэрию города. 

Во встрече участвовали заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров, начальник управления международных отношений и туризма администрации города Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко, а также заместители генерального консула КНР во Владивостоке Чжоу Хунъю, Чжан Чжэньфэн и консул-атташе генерального консульства КНР во Владивостоке Фу Ябин.

Янь Вэньбинь был назначен на этот пост 19 декабря 2016 года, а генеральное консульство КНР открылось в столице Приморья в сентябре прошлого года. Это явилось резким повышением статуса действовавшего ранее владивостокского отделения генерального консульства Китая в Хабаровске. Теперь Владивосток стал играть еще более важную роль в развитии взаимовыгодных связей с этой соседней страной.

Константин Лобода поздравил Янь Вэньбиня с началом работы в статусе генерального консула КНР во Владивостоке и подчеркнул, что у столицы Приморья сложились с Китаем многолетние добрососедские отношения, которые теперь приобретают еще более динамичный и перспективный характер. Одним из первых побратимов Владивостока стал в 1992 году китайский город Далянь, а в 2011 году был подписан договор о побратимстве столицы Приморья с Яньбянь-Корейским автономным округом Китая. Это подтверждает уверенное развитие экономических, культурных, образовательных, спортивных двусторонних контактов.

Большими совместными событиями, отметил Константин Лобода, будет отмечен и наступивший 2017 год. Одним из главных должно стать подписание договора о побратимских отношениях между Владивостоком, Харбином.

В этой связи генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь рассказал, что именно Харбин является его родным городом, а мэр этого города Сунь Сибинь окончил одну и ту же с ним школу. Поэтому заключение договора о побратимстве приобретает особенно близкий для него характер и гарантирует его самую активную реализацию.

Янь Вэньбинь познакомил также с основными приоритетами своей программы развития сотрудничества с Владивостоком и Приморском краем. Это экономика, наука, образование, транспорт, туризм, гуманитарный контакты. Кстати, в минувшем году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток с познавательными целями посетили свыше 370 тысяч граждан Китая.

В ходе встречи ее участники обсудили дополнительные возможности и перспективы дальнейшего развития плодотворного сотрудничества Владивостока и Китая, которые предоставляет открытие в столице Приморья генерального консульства этой страны.

.Справка. Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Владивостоке Янь Вэньбинь родился в октябре 1967 г.

В 1993 г. окончил магистратуру по специальности «История».

С 1993 по 1994 гг. – сотрудник, атташе консульского департамента МИД КНР.

С 1994 по 1997 гг. – атташе, третий секретарь посольства КНР в Республике Узбекистан.

С 1997 по 1999 гг. – третий секретарь департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР.

С 1999 по 2002 гг. – третий секретарь, второй секретарь посольства КНР в Республике Казахстан.

С 2002 по 2009 гг. – второй секретарь, заместитель начальника отдела, первый секретарь, начальник отдела департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР.

С 2009 по 2015 гг. – советник, советник-посланник посольства КНР в Российской Федерации.

С 2015 по 2016 гг. – советник-посланник департамента внешнеполитического планирования МИД КНР.

С 19 декабря 2016 г. – генеральный консул КНР в г.Владивостоке.

Женат, воспитывает сына.

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