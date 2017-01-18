Кофе продлевает жизнь, - ученые

Кровеносные сосуды становятся более жесткими

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что кофе и чай являются ключом к долголетию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Nature Medicine.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого установили, что кофеин, содержащийся в кофе, чае и некоторых газированных напитках, обладает способностью блокировать химические вещества в крови человека, которым свойственно вызывать воспалительные процессы.

Таким образом, воспаленные кровеносные сосуды становятся более жесткими, то есть не смогут изменять свой размер, а это может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование крови подтвердило, что наличие кофеина в крови значительно снижает негативные вещества, которые вызывают воспаления. А большее количество кофеина содержалось у тех добровольцев, которые употребляли кофе чаще.

Также исследователи обнаружили схожие свойства и у теобромина, который содержится в шоколаде. Он обладает противовоспалительным эффектом, хоть и не столь выраженным, как кофеин. Однако исследователи на этом не останавливаются и продолжают исследование.