Диабет отнимает у человека примерно девять лет жизни, - ученые

Специалисты пытаются найти причины возникновения заболевания

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Китайские ученые в ходе исследования выяснили, как диабет влияет на продолжительность жизни человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

По результат исследования было установлено, что число заболевших стремительно растет. Также за последние десятилетия увеличилась смертность.

Как сообщают специалисты, в настоящее время в Китае около 100 млн диабетиков и это число растет. Специалисты продолжают искать причины возникновения данного заболевание, а также как излечиться от данного недуга.