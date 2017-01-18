Очередная рыбалка закончилась потерей автомобиля в Приморье

Водитель успел спастись

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 января, в 10 часов на акватории Амурского залива пострадали очередные любители зимней рыбалки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

Автомобиль Nissan Caravan начал выходить под лед, водитель успел спастись. Однако иномарку не удалось спасти, и она полностью ушла под воду.

Напомним, что накануне на акватории Амурского залива иномарка вместе с людьми ушла под лед, один человек погиб.

МЧС России Приморского края предупреждает, что выход на лед опасен для жизни. Однако на людей не действуют никакие запреты.