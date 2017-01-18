Это поможет лучше понять теорию рас

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology: General обнаружило, что люди с белым цветом кожи не замечают, что они являются «белыми», сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Питер Хегарти из University of Surrey разработал тест со знаменитостями, в котором участникам показывали одну из двух групп актеров; Колин Фёрт, Кейт Уинслет, Джим Кэри и Холли Берри, Морган Фримен и Эдди Мерфи. Игроки в игре должны были ответить на вопрос о том, что у этих актеров было общего и назвать имена других актеров, чтобы увидеть, были ли они правы.

Участники пытались угадать общий принцип, по которому разделялись эти знаменитости.

Исследование показало, что:

1. В одном испытании, 90% участников успешно догадались, что актеры Эдди Мерфи, Холли Берри и Морган Фримен были темнокожими актерами, и в среднем делали это менее чем за 7 минут. В противоположность этому, только 25% участников успешно догадались, что Джим Керри, Кейт Уинслет, и Колин Ферт были актерами с белым цветом кожи.

2. Пройдя три теста, участники все еще испытывали трудности в определении общего «правила», что все три белокожих актера были белокожими.

«Всем известно, что голливудские актеры в основном являются белокожими, и это является нормой среди звезд кино, - говорит профессор Питер Хегарти из University of Surrey, - Это исследование ясно показывает одно из следствий этого - неспособность заметить, что белокожие актеры являются «белыми». Кроме того, данная игра основана на процессе, который психологи использовали для моделирования того, как ученые формулируют и тестируют научные теории на протяжении более пятидесяти лет. Если эта модель является точной, то эти результаты отвечают на вопрос о том, почему ученые определи расу, как нечто общее для темнокожих людей, и не определили ее для белокожих.