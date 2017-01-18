Оказалось, что матерщинники - честнее

Это происходит потому, что они не фильтруют ни слова, ни мысли

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Люди, в речи которых присутствует большой объем ненормативной лексики, являются, как правило, склонными к честности - заявляют со страниц издания Social Psychological and Personality Science психологи, рассказывая об интересном исследовании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Сквернословие - это очень комплексное явление, говорят ученые из разных стран мира, объединившие усилия для исследования вопроса.

Бранные слова могут, с одной стороны, оскорблять собеседника, но с другой - их употребление свидетельствует об отсутствии некоей фильтрации, то есть, человек, который привык выражать свои мысли таким образом, часто не фильтрует не только речь, но и мысли.

Такие выводы были получены исследователями, осуществившими специализированный эксперимент с участием множества добровольцев. Людям необходимо было составить список употребляемых ими ругательств, а затем пройти особый тест на честность. Оказалось, что те, у кого более обширный запас обсценной лексики, могут похвастаться повышенной честностью.

Ученые, кроме прочего, проанализировали самые распространенные в информационном пространстве ругательства и выяснили, что популярнейшие из них содержат слова, так или иначе ассоциирующиеся с откровенностью.