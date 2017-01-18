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Ревность приводит к покупке ярких вещей, - ученые

Исследователи были удивлены
Фото: pizza-ladoga.ru Фото: pizza-ladoga.ru
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Случалось ли вам когда-нибудь завидовать вниманию, которое ваш партнер уделял кому-то другому? Возможно, вы ловили себя на мысли, что ваша половинка наслаждается разговором с кем-то другим намного больше, чем с вами, или вы видели, как сотрудник флиртует с вашим бизнес-партнером на праздничной вечеринке.

Исследователь Сюнь Хуан, доктор философии, стремилась узнать, как чувство ревности мотивирует людей покупать вещи, которые могли бы вернуть к себе внимание своих партнеров. Вместе со своей командой она провела серию экспериментов, и результаты показали, что чувство ревности увеличивает желание покупать такие вещи, как яркие цветные пальто вместо тусклых оттенков или футболку с огромным лейблом вместо сдержанного дизайна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Результаты ее исследований были опубликованы в журнале the Journal of Consumer Psychology.

«Мы считаем, что этот эффект не ограничивается только ревностью, которая характерна для романтических отношений, - говорит Хуан, профессор из Nanyang Technological University в Сингапуре, - Дети могут быть также ревнивыми. Например, ревность к брату из-за отношения к нему родителей, или работники могут ревновать своих коллег из-за близких отношений с начальством».

Исследователи также обнаружили, что желание покупать яркие вещи уменьшается, если существует мало шансов того, что продукт будет замечен другими в общественных местах. В одном эксперименте, участники, которые испытывали чувство ревности были более склонны покупать заметную золотую лампу для своего офиса. Но если они покупали лампу для их спальни, интерес к золотой лампе по сравнению с обычной серой был одинаковый.

Исследователи были удивлены, обнаружив, что желание вернуть к себе чье-то внимание с помощью выделяющихся вещей даже перевешивает риск общественного смущения. В одном эксперименте участникам было предложено представить, что они были приглашены на вечеринку. Одна группа была приглашена на костюмированную вечеринку, организованную друзьями, а другая группа была приглашена на официальную встречу для новых сотрудников в их компании.

Затем их попросили выбрать, какие солнцезащитные очки они предпочтут: обычные или уникальные и яркие. Исследователи обнаружили, что участники, которые испытывали чувство ревности выбрали броские очки для обоих мероприятий, несмотря на то, что они могли бы вызвать негативное внимание со стороны руководства компании.

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