Теперь Дмитрий Сулеев займется посадкой деревьев на месте вырубленных в сквере на Эгершельде

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Депутат-владелец торговой сети «Реми», пустивший под топор деревья по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке, обязуется вернуть все как было, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".

Депутат думы Владивостока Дмитрий Сулеев намерен высадить новые деревья взамен тех, что вырубил на участке, на котором планировал построить магазин своей торговой сети. Об этом он заявил на заседании Президиума Регионального политсовета партии «Единая Россия» во вторник, 17 января.

«Стройки не будет. До конца недели забор уберем», - сказал Сулеев и пообещал, что создаст заново зеленую зону, а также установит новую современную детскую площадку. Члены Президиума пообещали, в свою очередь, проконтролировать восстановительные работы, а заодно обратили внимание на необходимость не создавать таких ситуаций вообще.

В ходе его заседании члены ПРПС дали оценку действиям Сулеева, как дискредитирующим партию власти, и поставили вопрос об исключении депутата гордумы из своих рядов. Партийцу напомнили о том, что еще в 2012 году он выдвигался на выборы в думу Владивостока от «Единой России» с партийной программой «Комфортный город» - и вот теперь сам ее нарушает. А между тем этой программой предусмотрено не только сохранение, но и создание новых лесопарковых зон.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрию Сулееву было вынесено партийное взыскание в виде предупреждения.

«Думаю, Дмитрий Сулеев осознал всю серьезность ситуации, которую он сам же и создал. Он пошел наперекор мнению общественности и здесь нам просто пришлось вмешаться», - прокомментировал действия Президиума секретарь Приморского регионального отделения Партии Валентин Шуматов.

Стоит отметить, что ситуацию со сквером на Бестужева с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским также обсуждал и прокурор края в ходе встречи 17 ноября.