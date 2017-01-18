Во Владивостоке ведется набор в бесплатную Школу волонтеров

Цель - популяризация добровольческой деятельности среди молодежи приморской столицы

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке Молодежный ресурсный центр объявляет о начале набора в Школу волонтеров, участие в которой – бесплатное. Заявки на обучение могут подать горожане в возрасте от 14 до 30 лет. Записаться необходимо до 10 февраля, отправив заявку (бланк прилагается) на электронную почту skrobova.ksenia@yandex.ru, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Работать Школа волонтеров МРЦ планирует с 20 февраля до 18 марта. Тренинги и семинары, на которых владивостокцы узнают об истории, целях, задачах волонтерского движения и приобретут практические навыки добровольчества, будут проходить на базе молодежного клуба МРЦ «Антресоль» (Океанский проспект, 99-76).

По итогам занятий ученики получат сертификаты, а также возможность работы на городских и региональных мероприятиях.

Преподавать и делиться опытом будут волонтеры, работавшие на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2014 году в Сочи, крупных международных мероприятиях во Владивостоке.

«Главная цель нашей Школы волонтеров – популяризация добровольческой деятельности среди молодежи приморской столицы. Став волонтером, молодые люди получат опыт работы в коллективе, научатся организовывать мероприятия, быть ответственными за свои поступки, найдут здесь единомышленников и друзей», – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Скачать бланк заявки можно также на сайте МРЦ: mrc-vlad.ru. По ссылке позже будет размещено расписание занятий школы. Телефон для справок: 222-22-94, Харлан Ксения Васильевна, начальник отдела проектов и программ муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр».