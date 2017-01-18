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Владивосток ждут курсы сценарного мастерства

Даниэль Швальбойм даст мастер-класс по киноискусству
Фото: kinoprim.ru Фото: kinoprim.ru
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Год Российского кино завершился, но желающих во Владивостоке освоить искусство создания кинофильмов меньше не становится. сообщает РИА VladNews со ссылкой на Кино Приморья. 

В этом году приморцы смогут освоить новые возможности в создании кинолент. Курсы сценарного мастерства Даниэль Швальбойм пройдут в крае для всех желающих.

Основа любого хорошего фильма - грамотный и интересный сценарий. Именно этому важному и довольно кропотливому процессу будут посвящены курсы, которые начнутся уже в феврале. Программа курсов разработана на два с половиной месяца, в течение которых участники смогут понять, в чем заключается специфика киносценария и его отличие от любого другого текста. Узнают, как правильно выбрать идею и, конечно же, познакомятся с правилами и основными этапами написания сценария. Участники курсов будут получать регулярные домашние задания для закрепления полученных навыков. Итоговой работой станет написание собственного сценария к короткометражному фильму.

Преподаватель курсов – сценарист и режиссер – Даниэль Швальбойм. Даниэль обучалась киноискусству в городе Тель-Авив. Написала сценарии к двум полнометражным картинам, одна из которых будет снята в 2017 году. Кроме того, сняла два собственных короткометражных фильма, которые демонстрировались на кинофестивалях в Тель-Авиве, Польше и Нью Йорке.

Записаться на курсы и получить дополнительную информацию:

по электронной почте: scripts.danielle@gmail.com

по телефону: 8(902)485-66-01

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