Ее автомобиль "пнул" сзади внедорожник

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке автоледи получила травму позвоночника в ДТП, когда ее автомобиль Nissan Teana сзади буквально "пнул" внедорожник Mitsubishi Pajero; с дисторсией шейного отдела позвоночника 31-летняя женщина была направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла во вторник в 11 часов вечера в районе дома по улице Сопочная, 3. Установлено, что 35-летний водитель внедорожника во время движения с улицы Лесной на улицу Русскую не выдержал безопасную дистанцию с едущей впереди легковушкой.