Вино перед сном помогает похудеть, - ученые

Данная теория предназначена не для всех

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, то бокал вина перед сном оказывает благоприятное явление для организма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

В ходе 13-летнего исследования, в котором принимали участие 20 тысяч представительниц прекрасного пола, специалисты установили, что женщины, выпивающие вечером бокал вина, реже страдают от ожирения.

Также ученые провели исследование на лабораторных мышах. Грызунам вводили ингредиент красного вина. Результат показал, что толстые мыши потеряли вес, а худые остались прежними.