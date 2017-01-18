Во Владивостоке неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнюю девочку около остановки "Магнитогорская", сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Несовершеннолетняя получила травму ноги и направлена на амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП, которое произошло на проспекте 100-летия Владивостоку во вторник около 13 часов, устанавливаются.
Во Владивостоке неизвестный автолюбитель сбил ребенка
10-летняя девочка получила травму ногиВладивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.
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