Во Владивостоке грузовик насмерть сбил мужчину

Пешеход переходил дорогу в 11,5 метрах от "зебры"

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке умер в больнице сбитый грузовиком Hino Dutro 57-летний мужчина; авария произошла 17 января в 6:40 в районе дома по Луговой,35, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Установлено, что грузовик под управлением 37-летнего водителя ехал по Луговой со Светланской на Баляева. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте - в зоне видимости пешеходного перехода (около 11,5 метров).

Пострадавший был госпитализирован, но позднее умер в медицинском учреждении от полученных травм.