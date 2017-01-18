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Во Владивостоке грузовик насмерть сбил мужчину

Пешеход переходил дорогу в 11,5 метрах от "зебры"
Фото: in-news.ru Фото: in-news.ru
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке умер в больнице сбитый грузовиком Hino Dutro 57-летний мужчина; авария произошла 17 января в 6:40 в районе дома по Луговой,35, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Установлено, что грузовик под управлением 37-летнего водителя ехал по Луговой со Светланской на Баляева. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте - в зоне видимости пешеходного перехода (около 11,5 метров).

Пострадавший был госпитализирован, но позднее умер в медицинском учреждении от полученных травм.

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