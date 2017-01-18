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Житель Приморья зарезал своего знакомого в ходе ссоры

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

В субботу, 14 января, в Дальнереченском районе на берегу реки Малиновка было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе розыска по «горячим следам» правоохранительные органы задержали 25 –летнего знакомого убитого, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что совершил убийство на почве личных неприязненных отношений.

Задержанный после совершения убийства спрятал тело в сарае, а ночью вывез на санях к реке.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Задержанный заключен под стражу.

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