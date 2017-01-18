За минувшие сутки в Приморском крае было зарегистрировано 18 пожаров

Все возгорания были ликвидированы

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на территории Приморья было зарегистрировано 18 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Во вторник, 17 января, в 09.04 на пульт пожарнойслужбы города Находка поступила информация о пожаре. Очевидец происшествия сообщил, что из окна квартиры, расположенной на втором этаже в доме по улице Пограничная замечен густой чёрный дым.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Установлено, что горели диван и домашние вещи хозяев.

В 09.15 пожар был локализован, в 09.37 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. На место происшествия прибыли 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Из горящей квартиры с помощью спасательного устройства брандмейстеры вывели на улицу четверых человек. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

В Дальнегорске в 06.30 поступило сообщение о том, что в поселке Краснореченский произошло возгорание в неэксплуатируемом здании. Пламенем были охвачены полы, стены и чердачное помещение здания.

В 06.40 пожар был локализован, а в 08.55 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 140 кв. м. При тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Сотрудники МЧС России напоминают приморцам о правилах пожарной безопасности.