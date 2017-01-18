Специалисты рассказали, чем опасен «Крещенский заплыв»

В прорубь с головой

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Нырять или не нырять? Владивосток готовится окунуться в ледяную воду на Крещение. Однако и врачи, и священнослужители опасаются за безопасность таких внезапных для организма погружений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.