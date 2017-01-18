Консульство КНР во Владивостоке: Перезагрузка

Генконсул Китая впервые организовал прием для приморской общественности

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Генконсул Китая впервые пригласил приморскую общественность на теплый прием. Такое приглашение для многих было неожиданным: обычно первые встречи консулы проводят для политиков и бизнесменов, а в Приморье диалог решили начать с преподавателей, китаеведов и журналистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.