Генконсул Китая впервые пригласил приморскую общественность на теплый прием. Такое приглашение для многих было неожиданным: обычно первые встречи консулы проводят для политиков и бизнесменов, а в Приморье диалог решили начать с преподавателей, китаеведов и журналистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Консульство КНР во Владивостоке: Перезагрузка
Генконсул Китая впервые организовал прием для приморской общественностиВладивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.
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