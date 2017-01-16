Стал известен секрет счастливого брака

Чем меньше разница в возрасте - тем крепче отношения

Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Американские ученые рассказали, какая разница в возрасте является оптимальной для долгой семейной жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Для этого специалисты в течение определенного времени наблюдали за отношениями трех тысяч человек.

В своей новой работе ученые рассказали, что самая лучшая разница в возрасте для создания семьи на долгие годы составляет всего год, в то время как ранее исследователи говорили о цифре в три и пять лет. По статистике, если разница между партнерами составляет один год, то риск развода не превышает 3%.

А вот чем больше разница в возрасте пары, тем выше риск развода. Ученые объясняют такую закономерность тем, что в разном возрасте у людей имеются разные цели и приоритеты в жизни.

Так, если в парах разница в возрасте составляет пять лет, то риск развода увеличивается на 18%, по сравнению с парами, в которых партнеры являются ровесниками. В парах с разницей в возрасте в 10 лет этот показатель увеличивался до 39%.

По словам исследователей, люди, возраст которых отличается на целых 20 лет, расстанутся с вероятностью в 95 процентов.

Ранее американские специалисты подсчитали, через сколько лет после начала любовных отношений женщины могут устать от своего партнера. Эксперимент показал, что после пяти лет отношений женщины устают от своих мужчин и хотят изменить что-то в отношениях.

Психологи советуют дамам, достигшим этого кризисного момента, не спешить к переменам, а немного отдохнуть с мужем друг от друга - и сконцентрироваться на детях или любимом занятии.