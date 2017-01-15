Участница владивостокского клуба «Морж» и большая любительница зимнего плавания Наталья Аксенова провела для жителей и гостей приморской столицы мастер-класс по погружению в ледяную воду, сообщает РИА VladNews. Мастер-класс прошел во Владивостоке 15 января на Спортивной набережной.
Владивостокцы вышли на зимний пляж
Наталья Аксенова провела мастер-класс по плаванию в ледяной воде в центре городаВладивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.
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