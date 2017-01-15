Владивостокцы вышли на зимний пляж

Наталья Аксенова провела мастер-класс по плаванию в ледяной воде в центре города

Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Участница владивостокского клуба «Морж» и большая любительница зимнего плавания Наталья Аксенова провела для жителей и гостей приморской столицы мастер-класс по погружению в ледяную воду, сообщает РИА VladNews. Мастер-класс прошел во Владивостоке 15 января на Спортивной набережной.