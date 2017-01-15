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Эксперт в сфере недвижимости: "Людям пора уже привыкать отвечать за свои действия"

Мнение специалиста из Владивостока - о новом законопроекте Минюста
Фото: PrimaMedia Фото: PrimaMedia
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

На минувшей неделе Минюст России вынес на общественное обсуждение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника. Продавать дома и квартиры предлагается при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость – двукратную стоимость жилья, которое полагается им по закону. Своим мнением о законопроекте с корреспондентом РИА VladNews поделился директор «Городского риэлторского центра» Сергей Косиков:

- Это нормальный законопроект. Не понимаю, зачем из него делают очередной повод «рвать волосы» и говорить об ужасном государстве, - сказал эксперт. - Никто не заберет квартиру у мамы с тремя детьми, если это только не квартира в 500 квадратных метров. И даже в этом случае есть возможность разменять ее на меньшую в добровольном порядке и разницей погасить долг.

Понятно, что у каждого своя тяжелая жизненная ситуация. Но чтобы получить большие долги, должно быть либо очень жесткое стечение обстоятельств (что бывает не так часто, хотя и очень трагично), либо недальновидное и халатное отношение к финансам самого должника. Людям пора уже привыкать отвечать за свои действия. Иначе опять может получиться так, как уже было с валютными заемщиками или обманутыми дольщиками. Заемщики брали ипотечные кредиты в валюте, потому что там был ниже процент. И, хотя их предупреждали, что это высокий риск, и курс валют никто не может предсказать на десять лет, что лучше брать в валюте своей страны – они пошли на этот риск. Осознанно. Так почему государство должно компенсировать им убытки из денег налогоплательщиков?

Или обманутые дольщики. Мы продаем большинство новостроек во Владивостоке и часто сталкиваемся с ситуацией, когда покупателя приходится реально отговаривать от покупки квартир в некоторых домах. Там очень высокие риски. Но цены очень привлекательны – ниже рыночных. А сколько людей покупают в таких новостройках. И когда они оказываются замороженными – идут к властям с криком «помогите». Это уже сейчас изменения в 214-ФЗ заставляют каждого застройщика страховать риски. А пока такой страховки не было – нужно было сто раз все проверить и не покупать квартиру по принципу «где дешевле».

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