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В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс

ДТП произошло в Яковлевском районе
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

В Приморском крае последний циклон прошел уже давно, но машины так и продолжают уходить с нечищеных трасс: очередная авария произошла в Яковлевском районе, где по дороге из города Арсеньев в село Новосысоевка с дороги в кювет сошла иномарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Автолюбителю пришлось вызывать эвакуатор.

Стоит отметить, что нет необходимости быть высококлассным экспертом, чтобы понять, каковы были в тот момент дорожные условия: все детали видны на фото. При этом, как утверждают местные жители, постоянно, начиная от Осиновского ноля вся трасса вплоть до Дальнегорска (и далее) в холодное время года надолго становится опасной для поездок после снегопадов. Особо опасные участки - в районе Анучино и под Дальнегорском: здесь дорога петляет и для многих становится "дорогой смертников". В соответствующих местах возле трассы - венки.

Напомним, накануне в районе села Чугуевка Приморского края произошло ДТП с участием трактора и четырех внедорожников. На видео заметна неидеальная очистка дорожного полотна ото льда

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