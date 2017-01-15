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Владивостокских алкоголиков лишили спирта

По магазинам изъяли десятки литров товара
Фото: Роспотребнадзор Приморья Фото: Роспотребнадзор Приморья
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Владивостокских алкоголиков лишили спирта, продававшегося в 4 торговых точках приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. "Улов" по итогам двух дней рейдов межведоственной гроуппы Роспотребнадзора и полиции составил несколько десятков литров.

Так, 14 января в магазине без вывески на улице Котельникова была обнаружена торговля «Медицинским антисептическим раствором «Этанол» концентрат для наружного применения» в стеклянных флаконах по 100 мл с содержанием этилового спирта 95%. А в продуктовом магазине на улице Полярной был обнаружен неплохой ассортимент подпольного алкоголя:

* лосьон «Хлебный», доля этилового спирта 75%, в стеклянных бутылках по 100 мл;

* лосьон косметический «Боярышник», доля этилового спирта 70%, объемом 100 мл;

* «Спирт этиловый» раствор для наружного применения объемом 100 мл.

15 января в магазине без вывески на улице Новожилова был вскрыт факт реализации «Медицинского антисептического раствора «Этанол» концентрат для наружного применения»;  товар идентичен тому, что был изъят на Котельникова. Хозяина спирта разыскивают.

В магазине на улице Никифорова в тот же день была выявлена продажа все тго же «Медицинского антисептического раствора «Этанол» концентрат для наружного применения».

Подпольный товар был арестован, составлены соответствующие протоколы. Продавцы понесут наказание по нормам российского законодательства.

Во всех этих случаях информация о торговле спиртосодержащей непищевой продукцией поступила через «горячую линию» Роспотребнадзора.

Напомним, "охота" за суррогатом алкоголя была фактически объявлена по всей России после того, как в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления "косметическим средством" "Боярышник" умерло несколько десятков человек.

С конца декабря в Приморском крае работает "горячая линия", по телефону которой (7 (423) 254-82-10) граждане могут сообщить о подпольной торговле спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. С 3 января в регионе из подпольного оборота были изъяты сотни бутылок спиртосодержащей непищевой продукции – десятки литров суррогата. Также сотрудниками Роспотребнадзора были арестованы сотни литров алкоголя, продававшегося без лицензии.

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