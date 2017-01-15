Приморье: как выжить в морозы

Памятка МЧС для жителей и гостей региона

Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

ГУ МЧС России по Приморскому краю напоминает жителям и гостям оегиона о профилактике обморожений в холодную погоду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Переохлаждением называется постоянное снижение температуры тела до опасных пределов под воздействием холода. Чрезвычайную опасность для развития переохлаждения представляет одновременное воздействие на человека отрицательной температуры воздуха, повышенной влажности и ветра. Так, например, скорость ветра 10 м/с и температура воздуха -10°С соответствует тридцатиградусному морозу, при этой же скорости ветра и температуре воздуха - 25°С ощущение мороза достигает -50° С.

Основными признаками переохлаждения являются: понижение температуры тела ниже 36 °С, снижение частоты сердечных сокращений, нарушение ритма дыхания, появление чувства усталости, сонливость, замедление речи, нарушение памяти, посинение кожных покровов, утрата двигательной активности, потеря сознания.

Первая помощь при переохлаждении:

1. Немедленно обеспечить условия по прекращению теплоотдачи организмом: вытащить человека из холодной воды, снега, холодного помещения, открытого, продуваемого ветром пространства, поднять с мокрой, холодной поверхности.

2. Определить степень переохлаждения и первоочередные мероприятия по оказанию помощи.

3. Согреть пострадавшего. Снять мокрую и надеть сухую, теплую одежду и головной убор, закутать в одеяло с дополнительным источником тепла, дать горячее питьё, при возможности поместить в теплую ванну, постепенно доведя температуру воды до +40°С.

4. Приём тёплой ванны нужно прекратить, когда температура тела поднимется до 34 С.

5. В полевых условиях для обогрева могут быть использованы емкости с горячей водой, нагретые на огне камни.

6. Теплые предметы нужно прикладывать к затылку, на грудь, подмышки.

7. Можно использовать тепло тела человека. Для этого необходимо лечь рядом с пострадавшим и прижаться к нему.

8. Разогревать в первую очередь нужно туловище, а затем руки и ноги.

9. Если пострадавший находится в тяжелом состоянии: теряет сознание, пульс и дыхание замедлены или вообще отсутствуют, то необходимо немедленно приступить к оказанию неотложной медицинской помощи, вызвать врача или доставить больного в лечебное учреждение.

Напоминаем Вам, что в периоды понижения температуры воздуха нужно не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности, поскольку возрастают нагрузки на электрические сети. Не включайте в розетку сразу нескольких бытовых приборов (в том числе и обогревателей).

Просим проявить бдительность и быть внимательными. Не оставляйте электроприборы без присмотра.