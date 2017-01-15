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Житель Владивостока угнал джип со двора жилого дома - и поставил его на охраняемую стоянку

"Правильному" вору грозит 5 лет колонии
Фото: 1Gai.ru Фото: 1Gai.ru
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что на улице Полярной неизвестные граждане тайно похитили его автомобиль Мицубиси РВР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что мужчина оставил транспортное средство около жилого дома на неохраняемой территории, а вернувшись, обнаружил пропажу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий похищенный внедорожник обнаружен на парковке, расположенной на улице Некрасовской. По подозрению в причастности к хищению иномарки сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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