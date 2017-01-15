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Культура

Создателям фильма "На районе" Приморье может вернуть до 15% от бюджета фильма

Рибейт будет проведен до 31 декабря 2017 года
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

На возмещение части затрат на кинопроизводство по итогам конкурса в Приморье может рассчитывать «МАРС-фильм» с фильмом «На районе», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В ноябре 2016 года Приморский край стал первым регионом РФ, который ввёл систему рибейтов. По ней до 15% затрат съёмочных групп на кинопроизводство на территории края будут компенсироваться из регионального бюджета.

Как сообщили в краевом департаменте культуры, кинокомпания «МАРС-фильм» соответствует критериям, условиям и требованиям, указанным в постановлении администрации Приморского края. Проект фильма «На районе», съемки которого прошли в крае осенью, оценила специальная конкурсная комиссия.

«Среди критериев отбора – соответствие кинопроектов приоритетным темам и основным принципам государственной поддержки кинопроизводства в России. Такая компенсация может стать хорошим подспорьем не только для крупных организаций из центральных регионов страны, но и для талантливых приморцев. В следующем году мы ждём заявки на получение рибейтов и от местных кинематографистов», – отметили специалисты.

Следующий этап – проверка финансовых документов, предоставленных на конкурс кинокомпанией «МАРС-фильм». После неё станет известна точная сумма компенсации.

Отметим, по системе рибейтов съемочные группы, работающие в Приморье, могут рассчитывать на компенсацию части затрат на проживание, переезды и другие сервисы. В проекте бюджета 2017 года на эти цели уже заложено пять миллионов рублей. Компенсации за предыдущий год будут производиться ежегодно до 31 января.

По похожей схеме в скором времени должны заработать рибейты в Астраханской и Калининградской областях. На данный момент рибейтами планируется поддерживать национальные фильмы, либо официальную кинопродукцию.

Ежегодно в Приморье проходят съемки нескольких фильмов. Так, в прошлом году в регионе снимали детективный телесериал «Международное расследование» для центрального канала Китая ССТV6. Уже осенью 2017 года в широкий прокат выйдет приключенческая комедия «Напарник» с Сергеем Гармашом в главной роли, съемки которой проходили в Приморье в августе прошлого года. А совсем недавно в Приморье прошли съемки криминальной драмы «На районе» с участием известного российского актера Данилы Козловского.

Нахождение съемочных групп на территории края увеличивает спрос на услуги бизнеса, обеспечивает занятость сотрудников гостиниц, ресторанов, служб аренды и других. В период осуществления съемочного процесса одного фильма может быть создано не менее 70 дополнительных временных рабочих мест. По оценкам экспертов, на каждый рубль, вложенный в поддержку кинопроизводства, в регион будет привлечено пять рублей инвестиций.

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