Упал, очнулся - гипс... Что делать, если это произошло в Приморье?

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Памятка для получивших травму на гололеде
Фото: Новости Даугавпилса Фото: Новости Даугавпилса
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Что делать, когда человек поскользнулся в гололед и получил травму? Кто в этом случае несет ответственность? Эти вопросы в зимний период довольно часто задают жители Приморского края во время личных приемов в органах прокуратуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С целью правового просвещения жителей Приморья Лесозаводская межрайонная прокуратура разъясняет следующее.

За каждый участок дороги, тротуара, лестничной площадки отвечает конкретное юридическое лицо, несущее за него ответственность (дорожные, жилищно-эксплуатационные организации, местная власть). Эти лица в силу закона обязаны содержать их в надлежащем состоянии, том числе убирать с дороги опасный лед, посыпать его песком, огораживать опасные элементы, имеющие повышенную скользящую способность, вывешивать предупреждающие плакаты и т.д.

Так, если несчастный случай произошел на придомовой территории, то ответственность несет управляющая компания или ТСЖ, если на общегородских тротуарах – городские власти, на территории коммерческой организации - собственник или арендатор территории.

В любом случае, Вы вправе требовать от ответственных лиц компенсации материального и морального ущерба.

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно ст. 209 ГК РФ собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

По общему правилу, установленному пунктами 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины.

В силу статей 1095, 1096 ГК РФ вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

Установленная статьей 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения здоровья, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является лицом, в силу закона обязанным возместить вред.

На основании статьи 1085 ГК РФ пострадавший при получении увечья или ином повреждении его здоровья вправе взыскать с ответчика материальный ущерб, связанный возмещением утраченной потерпевшим заработком (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение, нарушает его права и свобод.

Кроме того, в силу статьи 151 ГК РФ можно взыскать и компенсацию морального вреда, доказав, что травма причинила не только физические, но и нравственные страдания. Размер компенсации морального вреда, в соответствии статьи 1101 ГК РФ определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

Для взыскания материального ущерба и (или) компенсации морального вреда пострадавшему необходимо зафиксировать факт падения и место происшествия. В данном случае доказательствами произошедшего инцидента могут служить документы, подтверждающие вызов скорой медицинской помощи, зафиксированные врачами сведения о состоянии здоровья, адрес или место, откуда поступил вызов; выписка из скорой медицинской помощи или справки из травмпункта; видеофайлы, фотографии места происшествия; акт о несчастном случае непроизводственного характера; свидетельские показания, пояснения очевидцев происшествия; акты проверок соответствующих контролирующих (надзорных), правоохранительных органов и др.

Также следует собрать финансовые документы, которые станут основанием для определения размера материального вреда: заключения врачей, документы, подтверждающие текущие и будущие расходы на лечение (чеки, рецепты врача, товарные чеки на лекарства, и т.д.); справку о доходах с места работы, о выплате больничного листа, заключение медицинской экспертно-реабилитационной комиссии и т.п.

В обязательном порядке необходимо установить лицо, которому принадлежит участок, где Вы получили травму, а также тех, кто этот участок обслуживает. Сделать это можно путем направления запросов или обращений в управляющие компании, ТСЖ, в органы местного самоуправления; информацию о собственнике данного участка дороги также можно получить в Управлении Росреестра.

Если Вам сложно самостоятельно защищать свои интересы в суде, то Вы можете воспользоваться услугами адвоката, и также включить в сумму иска эти расходы.

Кроме того, при отсутствии каких-либо документов, необходимых для определения виновных лиц, суд сможет самостоятельно запросить дополнительные документы, которые потребуются для разбирательства Вашего дела.

О том, как самостоятельно написать исковое заявление читайте по ссылке.

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