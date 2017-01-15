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Владивостокский хоккей: разгромить соперника!

Борьба за кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются  игры второго группового этапа турнира по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Поддержать хоккеистов-любителей, участвующих в соревновании, приходят десятки болельщиков. 

В субботу, 14 января, за победу сражались команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2». 

В итоге напряженной борьбы победу над командой «Молот-2» одержал «Витязь» со счетом 7:0. Встреча «Беркута» и «Змеинки» завершилась со счетом 4:1. В этот же день на хоккейной коробке на ул. Фанзавод, 18 команда «Беркут» встречалась с «Витязем». Итогом встречи стала победа «Беркута», 2:1. А вот игры на хоккейной коробке возле школы № 38 принесли победу команде «Змеинка». Хоккеисты разгромили команду «Молот-2» со счетом 10:1.

По итогам двух игр второй группы турнира у «Беркута» 6 очков, «Змеинка» и «Витязь» пополнили свою копилку на 3 очка, а вот у «Молота-2» - 0 очков.

В воскресенье эти же команды встретились на льду хоккейной коробки по адресу Фанзавод, 18. Судьи подводят итоги встречи.

Напомним, что в седьмом по счету дворовом чемпионате на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва принимают участие 16 любительских команд. Состязания хоккеистов проходят по выходным и продлятся до конца февраля. По итогам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Автор фоторепортажа: vlc.ru

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