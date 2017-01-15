Результаты чиновники отменили после торжественного награждения, а деньги отобрали

Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Результаты крупнейшего в истории Приморского края киноконкурса, проходившего под занавес 2016 года с призовым фондом 18,5 млн рублей, причем это бюджетные средства, признаны недействительными. Об этом рассказал директор департаменты культуры края Сергей Матлин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА PrimaMedia.

Открытый конкурс проектов на производство фильмов на территории края проводился с 9 по 19 декабря. С 19 по 20 декабря конкурсная комиссия подводила итоги конкурса, а самих победителей наградили 22 декабря на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года российского кино в Приморье. Первое место и 15 млн рублей выиграл художественный фильм московских кинематографистов с Данилой Козловским в главной роли "На районе". Второе и третье место (2,5 и 1 млн рублей соответственно) получили представители киноотрасли из Владивостока и Москвы. Однако практически сразу после подведения итогов конкурса, директор департаменты культуры Приморского края Сергей Матлин, обратился к руководству Приморья с предложением отменить итоги конкурса, мотивируя это тем, что при организации конкурса кинопроектов были допущены нарушениями действующего законодательства.

- Результаты открытого конкурса кинопроектов по производству фильмов на территории Приморского края отменены приказом по ГАУ "Примосркий краевой центр народной культуры" от 27.12.2016 год. Весь призовой фонд (а это больше 15 млн рублей, между прочим) был возвращен в бюджет Приморского края. Чтобы в 2017 году сделать новый конкурс, нужно заново эти деньги в бюджет вносить. Такова установленная законодательством процедура, - рассказал Сергей Матлин.

Напомним, 2016 год был объявлен Годом российского кино. В Приморье он отмечен началом создания собственной кинокомиссии, одна из ее задач – привлекать яркие проекты на территорию региона, стимулировать здесь кинопроизводство, развивать и популяризовать Приморский край. Так, с 2017 года, 15% затрат на киносъемки в Приморье будут компенсировать из регионального бюджета.