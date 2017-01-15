Владивостокцы вышли на зимний пляж 18:08, 15 января Владивостокцы вышли на зимний пляж (Фото)
Владивостокских алкоголиков лишили спирта 17:01, 15 января Владивостокских алкоголиков лишили спирта (Фото)
В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс 16:31, 15 января В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс
Новостная лента
Январь, 15 воскресенье
18:29
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
18:29
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:29
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
18:08
Владивостокцы вышли на зимний пляж Фото
18:04
Эксперт в сфере недвижимости: "Людям пора уже привыкать отвечать за свои действия" Эксклюзив
17:27
Найдена главная причина старения людей
17:01
Владивостокских алкоголиков лишили спирта Фото
16:31
В Приморье и без циклона машины продолжают уходить с нечищеных трасс
16:00
Приморье: как выжить в морозы
15:30
Житель Владивостока угнал джип со двора жилого дома - и поставил его на охраняемую стоянку
15:02
Создателям фильма "На районе" Приморье может вернуть до 15% от бюджета фильма
14:31
Упал, очнулся - гипс... Что делать, если это произошло в Приморье?
13:57
Владивостокский хоккей: разгромить соперника! Фото
13:21
Стал известен секрет счастливого брака
12:46
У фильма "На районе" с Данилой Козловским отняли 1-е место на конкурсе в Приморье
12:07
Власти Приморья: Люди остались без тепла в январе из-за бракованного угля Фото
11:34
Крещенская неделя обещает быть теплой в Приморье
10:59
Пьяный приморец на грузовике устроил жесткое ДТП
10:31
Звезды обещают, что день будет благоприятен во всем
10:03
Спортом лучше всего заниматься на выходных, - ученые
09:29
Прокуратура ищет, кто решил заморозить в Приморье целый поселок
09:02
15 января в Приморье пройдет небольшой снег
07:34
Ученые назвали минимальный возраст Луны
05:14
Владивостокцы не верят в приметы Эксклюзив
03:29
Погоня за премией негативно влияет на психику работника‍
01:02
Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе
Январь, 14 суббота
23:37
Ученые Приморья создают новейшие защитные материалы для авиации и космоса Фото
22:03
Стало известно, почему людям "не спится" - ученые
21:20
Трамп назвал условия отмены санкций против России
20:06
Прохор Шаляпин рассказал, что владивостокская певица перед смертью собрала чемоданы
19:28
Вооруженный нарушитель задержан в Приморье Фото
18:02
Во Владивостоке угнали автомобиль сотрудника ГУФСИН
17:20
Про владивостокскую участницу "ДОМ2" нарисовали мультик
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Культура

У фильма "На районе" с Данилой Козловским отняли 1-е место на конкурсе в Приморье

Результаты чиновники отменили после торжественного награждения, а деньги отобрали
Фото: Кино-Театр.РУ Фото: Кино-Театр.РУ
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Результаты крупнейшего в истории Приморского края киноконкурса, проходившего под занавес 2016 года с призовым фондом 18,5 млн рублей, причем это бюджетные средства, признаны недействительными. Об этом рассказал директор департаменты культуры края Сергей Матлин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА PrimaMedia.

Открытый конкурс проектов на производство фильмов на территории края проводился с 9 по 19 декабря. С 19 по 20 декабря конкурсная комиссия подводила итоги конкурса, а самих победителей наградили 22 декабря на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года российского кино в Приморье. Первое место и 15 млн рублей выиграл художественный фильм московских кинематографистов с Данилой Козловским в главной роли "На районе". Второе и третье место (2,5 и 1 млн рублей соответственно) получили представители киноотрасли из Владивостока и Москвы. Однако практически сразу после подведения итогов конкурса, директор департаменты культуры Приморского края Сергей Матлин, обратился к руководству Приморья с предложением отменить итоги конкурса, мотивируя это тем, что при организации конкурса кинопроектов были допущены нарушениями действующего законодательства.

- Результаты открытого конкурса кинопроектов по производству фильмов на территории Приморского края отменены приказом по ГАУ "Примосркий краевой центр народной культуры" от 27.12.2016 год. Весь призовой фонд (а это больше 15 млн рублей, между прочим) был возвращен в бюджет Приморского края. Чтобы в 2017 году сделать новый конкурс, нужно заново эти деньги в бюджет вносить. Такова установленная законодательством процедура, - рассказал Сергей Матлин.

Напомним, 2016 год был объявлен Годом российского кино. В Приморье он отмечен началом создания собственной кинокомиссии, одна из ее задач – привлекать яркие проекты на территорию региона, стимулировать здесь кинопроизводство, развивать и популяризовать Приморский край. Так, с 2017 года, 15% затрат на киносъемки в Приморье будут компенсировать из регионального бюджета.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Обзор киноновинок во Владивостоке
15:24, 13 января 2017 Обзор киноновинок во Владивостоке

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя

Путешествие в страну «Спасибо» совершили юные владивостокцы
11:04, 13 января 2017 Путешествие в страну «Спасибо» совершили юные владивостокцы

Мероприятие проходило в библиотеке №7

Волочкова дала отповедь «попам», посоветовав молиться за всех и не лезть в искусство
10:54, 13 января 2017 Волочкова дала отповедь «попам», посоветовав молиться за всех и не лезть в искусство

По ее словам, «Щелкунчик» стал первым спектаклем, который она посмотрела в детстве

Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии
16:30, 12 января 2017 Варвара Комаровская выступит на сцене Приморской краевой филармонии

Концерт состоится 15 января

Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6
15:57, 12 января 2017 Жители Владивостока увидели балет «Золушка» от детской школы искусств №6

Представление состоялось 4 и 8 января

Составлен ТОП бесстыдниц Инстаграма-2016
15:59, 08 января 2017 Составлен ТОП бесстыдниц Инстаграма-2016

Самой бесстыжей звездой признана Ким Кардашьян

Памяти Гали Яковлевны Островской
11:30, 08 января 2017 Памяти Гали Яковлевны Островской

​Театральная общественность Приморского края понесла большую и невосполнимую утрату