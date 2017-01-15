Найдена главная причина старения людей

Ученые уже сделали первый шаг на пути продления молодости и жизни

Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Исследователи Института Скриппса в США выяснили, что является главным фактором старения организма человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ученые пришли к выводу, что главным виновником старения является протеин TZAP. Именно он, как выяснили биологи, устанавливает верхний предел длины теломер, который служат одной из причин старения человеческого организма.

Отмечается, что это соединение стало вторым открытым за последние десятилетия фактором, который держит под контролем концевые участки хромосом, связанные с теломерами.

Как сообщил один из соавторов научного труда Лаззерини Денчи, ранее был открыт фермент теломераза и белкового комплекса шелтерин. Последние контролируют связанные с теломерами концевые участки хромосом.

Напомним, что теломеры выполняют защитную функцию в организме. С возрастом их размеры постепенно сокращаются, что, как выяснили ученые, и становится одной из причин старения.

Известно, что с рождения человека размеры теломер постепенно уменьшаются: примерно в половину к зрелому возрасту и в 4 раза - к пожилому.

Сокращение темпов деградации теломер означало бы увеличение продолжительности жизни. Над этим бьются ученые разных стран. Их цель -остановить процесс старения.

Добавим, что ранее ученым удалось удлинить теломеры более чем на тысячу нуклеотидов, что эквивалентно нескольким годам человеческой жизни. Что важно, процесс совершенно безопасен для здоровья и не приводит к неконтролируемому делению клеток: иммунная система просто не успевает отреагировать на введенную в организм РНК, которая бесследно распадается. Открытие способно увеличить количество клеток для исследований медицинских препаратов и моделирования заболеваний, а в перспективе и для продления жизни и замедления процессов старения.