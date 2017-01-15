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Спорт

Спортом лучше всего заниматься на выходных, - ученые

Исследование специалистов из Австралии и Великобритании
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Научные сотрудники Университета Лафборо (Великобритания) и Сиднейского университета (Австралия) пришли к выводу, что даже небольшая физическая активность снижает вероятность развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Они провели масштабное исследование, в котором участвовали 64 тыс добровольцев в возрасте от 40 лет. Максимальный возраст участников исследования составлял 65 лет.
Оказалось, что даже 150 минут спорта в неделю положительно влияет на здоровье человека. Физические упражнения по выходным дням снижают риск развития онкологических заболеваний на 18%, сердечно-сосудистых – на 41%. Если же человек тренируется дни дня в неделю, то эти показатели составляют 21% и 41%. При минимальной физической нагрузке риски развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний сокращались на 14% и 37% соответственно.
С учетом таких показателей, отмечают специалисты, можно сделать вывод, что для здоровья большое значение имеют целенаправленные занятия спортом, а не их количество, поскольку даже одна полноценная тренировка в неделю оказывает почти такой же положительный эффект, как и три тренировки.
Авторы исследования отмечают, что после 40 лет следует все же найти хотя бы несколько часов в один из выходных, чтобы заняться спортом. Это позволит поддерживать физическую форму и снизит вероятность развития опасных заболеваний.

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