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Общество

Ученые назвали минимальный возраст Луны

Япециалистам пришлось провести радиоизотопное датирование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Группа геофизиков из Соединенных Штатов Америки провела множество различных исследований, благодаря которым им удалось узнать точное время появления в Солнечной системе Луны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По результатам своих работ специалисты выяснили, что кора спутника Земли начала формироваться 4,51 миллиарда лет назад, что говорит о том, что Луна появилась в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы.

Чтобы придти к этим выводам американским специалистам пришлось провести радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, который содержится в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

Исследователи отметили, что формирование циркона происходит при застывании магмы и при этом он богат ураном, благодаря чему можно отследить по содержащемуся в нем свинцу, его продукту распада, возраст минерала.

Теперь, узнав точное время рождения Луны, исследователям не составит труда определить ее происхождение. Ученые отметили, что если вспомнить предыдущие опыты, проведенные с теми же образцами, то можно предположить, что Луна появилась спустя 68-120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

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