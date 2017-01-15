Погоня за премией негативно влияет на психику работника‍

Психологи проанализировали 14 000 сотрудников

Владивосток, воскресенье, 15 января , РИА Vladnews.

Специалисты Университета Восточной Англии заявили, что премии негативно влияют на сотрудников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДНИ24. Ученые полагают, что желая получить надбавку к зарплате, человек начинает работать упорно, а это вызывает стресс и сбои в организме.

Психологи проанализировали данные 1295 руководителей и примерно 14 000 сотрудников компаний. Специалисты выясняли, зависит ли степень удовлетворенности работников, доверие к руководству и совместным владением акциями, от дополнительных выплат.

Как стало ясно, премии положительно влияли на все параметры, но они заставляли сотрудников усердно трудиться, что чаше всего приводит к проблемам со здоровьем.

Связанные с прибылью выплаты, повышали удовлетворенность работой и уровень доверия к руководству, только если их выдавали всем работникам. Если эти премии получала небольшая группа работников, наблюдался обратный эффект.

Премии, которые были связаны с совместным владением акциями, снижали удовлетворенность работой, но на два других параметра не влияли.